Москва, , 13:53 — REGNUM В сентябре 2020 года дилеры американской компании Ford в РФ продали 10 569 легких коммерческих автомобилей Transit — на 11,4% больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Всего же с января по сентябрь нынешнего года продажи Transit в стране составили 8816 экземпляров. Это на 1,6% больше уровня продаж за аналогичный период прошлого года. Таких результатов компании удалось достичь несмотря на то, что завод «Соллерс Форд» в Елабуге с 1 июля по 5 октября текущего года работал четыре дня в неделю.

В модельной линейке базовых модификаций есть: цельнометаллический фургон, автобус и шасси. Также стоит отметить, что автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы. Все автомобили Ford Transit комплектуются турбированными дизельными моторами рабочим объёмом 2,2 л и производительностью от 125 до 155 л. с.

Напомним, с 1 октября 2020 года совместное предприятие «Соллерс» и Ford Motor Company будет работать под новым названием «Соллерс Форд».

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