Москва, , 13:43 — REGNUM Нефть в начале недели продемонстрировала ралли. В частности, марка Brent показала рост на 4,5%, таким образом, практически полностью компенсировала снижение конца прошлой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Сегодня, 6 октября, миниралли продолжается, котировки превысили максимум вчерашнего дня $41,78 за баррель, открыв себе дорогу до $43,80 за баррель.

Росту цен сопутствовали сообщения об улучшении состояния американского президента Дональда Трампа, который был госпитализирован на прошлой неделе по причине заражения коронавирусом.

Однако накануне стало ясно, что Трампу ничего не угрожает, болезнь может пройти в легкой форме, что тут же сняло политическую неопределенность и привело к оптимизму на рынках.

Также росту сопутствует сезон штормов в США. В область Мексиканского залива движется непогода, а, соответственно, добыча на ряде платформ может снова остановиться. Подобная ситуация наблюдается из года в год, в частности, наблюдалась в сентябре 2020 года.

Одновременно с этим, доллар теряет позиции. Давление на американца оказывают ожидания новых мер стимулирования от Конгресса, а также ухудшение эпидемиологической ситуации в США. Учитывая текущую динамику до конца недели данный драйвер может оказать поддержку нефтяным ценам.

Также сегодня ожидается статистика от Американского института нефти. Если данные покажут снижение запасов, то это может привести к импульсному росту на фоне позитивного внешнего фона», — считает эксперт.

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