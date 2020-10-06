Москва, , 13:38 — REGNUM К концу 2020 года дефицит федерального бюджета России может превысить 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала высказывание министра финансов России Антона Силуанова, по словам которого дефицит федерального бюджета составит в 2020 году 5,4% ВВП.

«С начала ситуации с коронавирусом было очевидно, что российский бюджет, как, собственно, и бюджеты других стран, столкнется с дефицитом. Как в 2020 году, так, скорее всего, и в течение последующих лет, — сказала Новикова. — Прогноз в 5,4% кажется довольно оптимистичным, так как здесь стоит напомнить ценах на нефть, приостановке производства в мировом масштабе, возникшей массовой безработице и многом другом. В связи с этим дефицит бюджета может превысить 10-процентный уровень к концу этого года».

Как следствие, по словам Новиковой, это может привести к приостановке или сокращению субсидий на социальные проекты.

«Что касается регионов, то в первую очередь могут пострадать дефицитные регионы, получающие денежные средства из федерального бюджета, например Московская область, Республика Бурятия, Калмыкия, Тамбовская и Ярославская области и другие», — предположила Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, около 100 млрд рублей направит российский Минфин в 2021—2023 годах на покрытие дефицита бюджета.