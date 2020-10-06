Москва, , 13:00 — REGNUM В России удалось ликвидировать нищету, но большой проблемой будет постепенное снижение доли экономически благополучных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова. Так она прокомментировала прогноз Всемирного банка, согласно которому к 2021 году в мире еще 150 миллионов человек попадут в крайнюю нищете, и будут жить меньше чем на 1,9 доллара в день.

Как полагает Солянникова, прогноз Всемирного банка немного преувеличен и, видимо, основывается на том, что ни каждая конкретная страна, ни международные финансовые организации не будут предпринимать никаких мер, связанных с поддержкой населения, промышленности и экономического роста. Однако такого не может быть.

«Конечно, в мире будет расти число людей, которые проживают в нищете, но я не думаю, что это будет такой большой катастрофический рост, — пояснила экономист. — Если же говорить о том, как это отразится на Российской Федерации, то надо сказать, что согласно последним аналитическим обзорам, РФ удалось ликвидировать нищету. В стране почти нет граждан, которые бы жили на 1,9 доллара в день. Но большой проблемой для нас станет сокращение количества благополучного населения».

Как пояснила Солянникова, в РФ на фоне сокращения числа людей с крайне низкими доходами не растет доля благополучного населения.

«Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2020 году реальные располагаемые доходы граждан России сократятся на 3,5%, а заработная плата — на 4%. В такой ситуации мы, конечно же, столкнемся с тем, что доля экономически благополучного населения в РФ будет сокращаться», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович счел заниженным прогноз Всемирного банка.

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