Москва, 6 октября 2020, 13:00 — REGNUM В России удалось ликвидировать нищету, но большой проблемой будет постепенное снижение доли экономически благополучных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова. Так она прокомментировала прогноз Всемирного банка, согласно которому к 2021 году в мире еще 150 миллионов человек попадут в крайнюю нищете, и будут жить меньше чем на 1,9 доллара в день.
Как полагает Солянникова, прогноз Всемирного банка немного преувеличен и, видимо, основывается на том, что ни каждая конкретная страна, ни международные финансовые организации не будут предпринимать никаких мер, связанных с поддержкой населения, промышленности и экономического роста. Однако такого не может быть.
Как пояснила Солянникова, в РФ на фоне сокращения числа людей с крайне низкими доходами не растет доля благополучного населения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович счел заниженным прогноз Всемирного банка.
Читайте ранее в этом сюжете: К 2021 году в крайнюю нищету впадут почти 1 млрд жителей Земли – прогноз