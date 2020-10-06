Москва, , 12:52 — REGNUM Пока боевые действия между Арменией и Азербайджаном никак не влияют на российскую экономику. Кроме одного фактора — они обеспечивают дисконт курса рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Так как международные спекулянты опасаются, что Россия и Турция могут быть втянуты в конфликт. В этом конфликте наиболее уязвима турецкая лира.

Реальные золотовалютные резервы центробанка Турции почти раны нуля. В России же валютная подушка составляет около $590 млрд. — это хороший результат на фоне рецессии и войны нефтяных цен.

Но вероятный финансовый кризис в Турции способен спровоцировать кризис на всех развивающихся рынках, в том числе и в России.

На конец октября мы видим основную рублевую пару доллар/рубль в диапазоне 75−80 руб. за доллар.

Однако, если риски санкций и кавказской войны уйдут, то год вполне можно завершить октябрь на уровне 70−72 руб. за доллар», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Cтепанакерт не станет просить о перемирии. Об этом 6 октября заявил во время брифинга глава парламента Нагорно-Карабахской республики Артур Товмасян.

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