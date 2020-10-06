Сеул, , 12:37 — REGNUM Не смотря на пандемию коронавируса в Южной Корее зафиксировали рост экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Aju Business Daly со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Согласно опубликованным данным, c первого по третий квартал 2020 года экспорт сельскохозяйственной продукции превысил $5,5 млрд, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт переработанных продуктов увеличился на 8%. Экспорт кимчи вырос на 38,5%, а перечной пасты кочуджан и соевого соуса канчжан — на 31%.

В частности экспорт в США вырос на 41,2%, в Китай — на 2,1%, однако в Японию, напротив, сократился на 6,8%.

Эксперты отмечают, что рост показателей связан с растущим спросом на здоровую пищу на фоне пандемии коронавируса.