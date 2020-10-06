Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM В сентябре 2020 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 180,1 тыс. кв. метров жилья. Об этом 6 октября сообщили в городском комитете по строительству.

Строительство домов Дарья Драй © ИА REGNUM

В эти объемы укладываются 57 домов на 4265 квартир. По площади показатель сентября 2020-го более чем втрое выше, чем показатель сентября 2019 года, когда в эксплуатацию ввели 54,1 тыс. кв. метров жилья, и на 42 тыс. кв. метров больше, чем показатель сентября 2018 года. Это также примерно на 50 тыс. кв. метров больше, чем в августе 2020-го.

При этом лидирующие районы вводили в эксплуатацию «человейники». Так, если на первом месте по объемам ввода оказался Выборгский район с семью домами на 1367 квартир и 53,4 тыс. кв. метров, то в Московском районе почти те же площади — 46,8 тыс. кв. метров — уместились в одном доме на 1196 квартир.

На третьем месте — Невский район, в котором введено в эксплуатацию 40,7 тыс. кв. метров — это всего два дома на 1029 квартир.

В сентябре 2020 года также открыли парк в Пушкинском районе, склад автокомпонентов в Красногвардейском районе и реконструировали производственное здание с надстройкой двух этажей в Невском районе.

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