Москва, , 12:18 — REGNUM Так называемая торговая война между США и Китаем пока носит чисто риторический характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал выводы аналитика Forbes Кена Сильверстайна, который заявил о том, что торговое столкновение Пекина и Вашингтона выгодно России.

«Это какой-то маргинальный и пропагандистский взгляд на ситуацию, — сказал Остапкович. — Во-первых, так называемая война между КНР и США идет чисто риторически. Пока. То есть никаких существенных войн не было. Да, они обмениваются повышениями таможенных пошлин. Но какого-то принципиального изменения стратегии Америки и Китая в торговом балансе не происходит. Это пока риторика. Может быть, Трамп всё отложил до выборов и не хочет нагнетать ситуацию, и принципиальные решения последуют после избрания президента».

Как подчеркнул экономист, для России торговая война США с Китаем означает только минусы.

«Если между Пекином и Вашингтоном разразится полноценная торговая война, то и КНР, и Америка потеряют в темпах роста ВВП. А когда падает ВВП, то снижается потребность в топливно-энергетических ресурсах. И китайцы могут решить, что им уже не нужно столько российских нефти и газа», — пояснил Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что Китай оказался не готов к полноценной торговой войне с США.

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