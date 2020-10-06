Москва, 6 октября 2020, 12:18 — REGNUM Так называемая торговая война между США и Китаем пока носит чисто риторический характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал выводы аналитика Forbes Кена Сильверстайна, который заявил о том, что торговое столкновение Пекина и Вашингтона выгодно России.
Как подчеркнул экономист, для России торговая война США с Китаем означает только минусы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что Китай оказался не готов к полноценной торговой войне с США.
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