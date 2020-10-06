Москва, , 12:14 — REGNUM Рейтинг «классических» хэтчбеков по цене до 1 млн рублей, которые пользуются большим спросом на авторынке России, обнародован 6 октября на сайте «Цена Авто».

Отмечается, что в основном хэтчбеки перешли в класс кроссоверов и внедорожников, а вот «классических» моделей с таким типом кузова осталось не очень много. Именно такие автомобили представлены в рейтинге.

Лидером по популярности среди хэтчбеков в России стала отечественная Lada Granta. Данная модель оснащается двигателем на 1,6 л мощностью 87 л. с. в паре с «механикой» и продается по цене от 500 900 рублей.

На втором месте оказался Datsun mi-DO, чья начальная стоимость составляет 554 000 рублей. При этом мотор у японской модели такой же, как и у Granta.

Замыкает тройку лидеров Lada XRAY. Базовая цена этого хэтчбека равна 653 900 рублей, а в качестве агрегата у него 1,6-литровый мотор производительностью 106 л. с.

Четвертое и пятое места занимают соответственно Renault Sandero (от 670 000 рублей) и KIA Picanto (739 900 рублей). При этом французская модель оснащается 82-сильным агрегатом на 1,6 л, а корейская получила однолитровый мотор мощностью 67 л. с.

Замыкают рейтинг Chevrolet Spark (от 759 900 рублей) и KIA Rio X-Line (от 939 900 рублей).

Ранее стало известно, что Lada Granta возглавила рейтинг самых доступных седанов в России.

Читайте также: Обнародован рейтинг самых доступных седанов в России