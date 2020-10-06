Москва, , 12:06 — REGNUM Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса будут распространены на самозанятых граждан. Постановление об этом 6 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Читайте также: Законопроект о нулевой ставке налога для самозанятых готовится в Госдуме

Самозанятым станут доступны займы до 1 млн рублей от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда помещений.

Также самозанятые бесплатно смогут получить консультацию в центрах «Мой бизнес» по вопросам кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти обучающие курсы. Данные меры позволят развить свой бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, позволяющий самозанятым не платить налог, если доходы не превышают прожиточного минимума, разрабатывают депутаты Госдумы от «Справедливой России».

Ранее Госдума приняла закон о распространении мер поддержки малого бизнеса на самозанятых, а также о допуске самозанятых к госзакупкам.

Читайте также: Эксперт объяснил, что мешает малому бизнесу в России развиваться