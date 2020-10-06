Осло, , 11:53 — REGNUM Министр здравоохранения Норвегии Бент Хёйи считает, что различия между стратегиями Швеции и Норвегии по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции не так велики, как можно себе представить. Однако число жертв от COVID-19 и количество зараженных в двух странах сильно разнятся. Об этом 6 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Журналисты отмечают, что, несмотря на 275 погибших от COVID-19 в Норвегии и 5 895 — в Швеции, министр не желает критиковать действия своих шведских коллег.

«В целом, различие между нашими странами в общественном дискурсе преувеличено», — заявил Хёйи.

Однако министр подчеркнул, что с учетом схожести общей стратегии по борьбе с пандемией, в его стране власти действовали быстрее, чем в Швеции, что в свою очередь и предопределило низкий уровень смертей в Норвегии.