Москва, , 11:32 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России проверит государственные закупки лекарств от COVID-19 в регионах по ценам выше, объявленных производителями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

Тенишев уточнил, что уже даны поручения в некоторые управления на местах.

«Государственные заказчики ринулись закупать средства от коронавируса — причём по ценам выше, чем объявили производители. Между тем у нас вызывает сомнения обоснованность цены препаратов, объявленных производителями. А некоторые госзаказчики начали покупать по 15 тысяч рублей и дороже», — цитирует главу управления издание.

Напомним, в конце сентября 2020 года ИА REGNUM провело анализ госзакупок лекарств от COVID-19 на основе фавипиравира и обнаружила контракты по ценам, которые превышали рекомендованные производителями для розничной продажи. Речь идёт о таких препаратах, как «Коронавир», «Авифавир» и «Арепливир». Производители заявляли, что будут рекомендовать для аптек цену 11−12 тыс. рублей за упаковку. А производители «Авифавира», который разрабатывался с участием «Российского фонда прямых инвестиций», обещали снижение цен до 8 тыс. рублей за упаковку. В результате в госконтрактах на приобретение препаратов на основе фавипиравира в ряде регионов стоимость была существенно выше этой планки. При этом в условиях тендеров закупочные цены определялись в том числе не за упаковку, а за одну таблетку.

Золотая таблетка от COVID-19: для госбольниц дороже, чем в аптеки?