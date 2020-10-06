Киев, , 11:23 — REGNUM Ближайшие четыре года энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» будет глубоко убыточной, считает украинское министерство финансов.

Соответствующий прогноз содержится в отчете о фискальных рисках, который сегодня, 6 октября, публикуют украинские СМИ.

Как отмечается в документе, по расчетам минфина, в нынешнем году убытки «Нафтогаза» превысят 4,2 млрд грн, в 2021 году — 7,5 млрд грн, в 2022 г. — 5,4 млрд грн, а в 2023 г. — 4,4 млрд грн.

Министерство информирует, что осуществляло моделирование по трем сценариям (базовый, стрессовый и оптимистический) — при этом убыточность госкомпании в 2020—2023 гг. ожидается в каждом из них.

Главная причина убытков — значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей. Предполагается, что в этом году оно составит порядка 37% (по сравнению с 2020 г.), и пока что роста объемов реализации в 2022—2023 гг. не предвидится.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября был обнародован финансовый отчет «Нафтогаза», согласно которому консолидированный чистый убыток группы в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн. В прошлом году «Нафтогаз» получил за этот период 24,704 млрд грн прибыли.

Глава компании Андрей Коболев заявил, что убытки являются «вполне ожидаемыми», добавив, что у «Нафтогаза» есть «взвешенный план действий» и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода.