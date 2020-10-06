Москва, , 11:17 — REGNUM Заместителем председателя Центрального банка России назначен Михаил Алексеев. Он приступит к своим обязанностям с 12 октября 2020 года, сообщается на сайте регулятора.

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Алексеев будет курировать наличное денежное обращение и работу объединения «РОСИНКАС». Также планируется его назначить на пост председателя Совета директоров ООО УК «Фонда консолидации банковского сектора».

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, назначение Алексеева должно способствовать совершенствованию системы наличного денежного обращения в России и повышению качества управления банками.

Справка ИА REGNUM:

Михаил Юрьевич Алексеев родился в 1964 году в Москве. Российский банкир и финансист, доктор экономических наук. Ранее был председателем правления «Роспромбанка» и «ЮниКредит Банка».

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