Пермь, , 11:07 — REGNUM Арбитраж Пермского края частично удовлетворил иск Федеральной антимонопольной службы РФ, признав четыре сделки купли-продажи акций «Соликамского магниевого завода» недействительными. Также этим решением права голоса на общих собраниях оказались лишены три акционера. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Суд решил признать недействительными сделки купли-продажи от 2016 года, в том числе более 95,5 тыс. обыкновенных именных акций (стороны — Кондрашев и «Слонтекко Инвестментс Лимитед»), более 29 тыс. акций (стороны — Старостин и «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент»), более 70,5 тыс. акций (стороны — Старостин и «Воейско Холдинге Лимитед») и более 33,4 тыс. акций (стороны — Кирпичев и «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент»). Судья лишил права на голоса на общих собраниях завода Петра Кондрашева, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина по пакетам акций, ставших фигурантами спорных сделок, проведённых с иностранными компаниями. Своё решение судья Морозова обосновала тем, что вернуть акции первоначальным обладателем нельзя, так как юрлица были ликвидированы.

ФАС РФ обосновала свои претензии нарушением законодательства о порядке иностранных инвестиций в компании, которые имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности страны.

В ходе слушаний акционер Игорь Пестриков поддержал позицию ФАС РФ, высказав мнение, что перечисленные иностранные компании, Кондрашев и Старостин «связаны между собой и образуют одну группу лиц», в результате действий которых установлен контроль над заводом.

Напомним, завод ведёт свою историю с 1936 года и единственный в России занимается производством редкоземельных металлов. На момент рассмотрения спора его основными акционерами являлись Тимур Старостин с более 25%, Пётр Кондрашев — 24%, Игорь Пестриков — 25% и Сергей Кирпичев — 15,4%. С недавних пор небольшой пакет акций имеет и брат бывшего замглавы российского правительства Аркадия Дворковича — Михаил.

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