Сеул, , 11:05 — REGNUM В Южной Корее оштрафовали крупнейшую в стране поисковую систему Naver за манипулирование поисковыми алгоритмами в пользу своего интернет-магазина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комиссии по справедливой торговле.

Согласно информационному источнику, компании придётся выплатить штраф в размере 26,7 млрд вон (~$22,9 млн).

Известно, что это первый случай, когда регулирующий орган оштрафовал оператора технологической платформы за внесение алгоритмических изменений в пользу определенного бизнеса.

В ходе проверки выяснилось, что в 2012 году компания, манипулируя поисковыми алгоритмами снизил рейтинг товаров, продаваемых конкурентами. В период с 2012 по 2015 года изменения в алгоритмы вносились как минимум шесть раз.