Киев, , 10:57 — REGNUM Украина продолжает сокращать энергозависимость от России в поставках ядерного топлива для украинских ядерных реакторов, заявил в своем комментарии сегодня, 6 октября, украинский политический эксперт Юрий Бутусов.

Таким образом эксперт прокомментировал подписание контракта по поставках топлива на Ровенскую атомную станцию с американской компанией Westinghouse. По мнению Бутусова, данный контракт — это действительно серьезный политический прогресс для Украины в ядерной энергетике.

«Риск срыва подписания договора с Westinghouse был очень велик — ведь из-за развала энергорынка правительство лишило «Энергоатом» (оператор всех АЭС Украины) доходов за поставленное топливо, и выплаты по поставкам Westinghouse проводятся с нарушением графика… Однако надо отметить, что Westinghouse проявил терпение, а «Энергоатом» и офис президента Зеленского проявили настойчивость. Это очень хороший сигнал — чтобы выбросить «Росатом» из Украины, американцы готовы терпеть значительные неудобства с выплатами по контракту», — подчеркивает Бутусов.

Он напоминает, что на данный момент в 6 из 15 реакторов на украинских АЭС используется топливо американской компании — это четыре блока Запорожской станции (крупнейшей АЭС в Европе) и два блока Южно-Украинской, теперь с 2021-го американское топливо начнет поступать на один из блоков Ровенской АЭС.

В завершение эксперт сетует, что к сожалению, процесс полного замещения российского топлива для АЭС и процесс строительства собственного хранилища отработанного топлива идут «не быстро».

ИА REGNUM напоминает, что на церемонии подписания нового контракта с Westinghouse присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский, который назвал новый договор «стратегическим для Украины».

«Это прежде всего углубление диверсификации поставок ядерного топлива для нашего государственного «Энергоатома», который генерирует на сегодня более половины электроэнергии в Украине», ㅡ отметил он.