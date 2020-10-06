Москва, , 10:33 — REGNUM Министерство транспорта России выступило с инициативой запретить импорт на территорию страны железнодорожных колёс украинского производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на вагоноремонтном рынке.

«Минтранс, несмотря на действие антидемпинговой пошлины на украинские колёса, предлагает полностью запретить их импорт на территорию России», — сказал источник.

По его словам, соответствующая инициатива Минтранса пока находится на стадии обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в связи с образовавшимся на рынке дисбалансом между спросом и предложением Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) провела мониторинг рынка железнодорожных колес.

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