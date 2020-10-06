Москва, 6 октября 2020, 10:32 — REGNUM Мировая экономика пока не сумела преодолеть последствия пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогноз руководителя Всемирного банка Дэвида Малпасса, который сказал, что к 2021 году почти 150 млн жителей Земли погрузятся в крайнюю нищету.
В наибольшей степени, как полагает Сафонов, пострадают страны Африки и Латинской Америки, где бедность и до пандемии была очень высокой. А теперь она вырастет еще сильнее.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если к концу 2020 года будет преодолен коронавирусный кризис, то 2021 год станет годом экономического восстановления.
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