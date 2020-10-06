Москва, , 10:32 — REGNUM Мировая экономика пока не сумела преодолеть последствия пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогноз руководителя Всемирного банка Дэвида Малпасса, который сказал, что к 2021 году почти 150 млн жителей Земли погрузятся в крайнюю нищету.

«И Международный валютный фонд, и Всемирный банк, и Международная организация труда отмечают резкое увеличение безработицы по всему миру, — сказал Сафонов. — Было предположение, что к концу года эту ситуацию удастся каким-то образом разрулить, но глубина падения мировой экономики по некоторым странам составляет уже больше 6−7% от годового ВВП. Это означает, что доходы работающего населения будут падать».

В наибольшей степени, как полагает Сафонов, пострадают страны Африки и Латинской Америки, где бедность и до пандемии была очень высокой. А теперь она вырастет еще сильнее.

«И даже по нашей стране уже пересмотрены данные за II квартал — 8% падения ВВП. Мы видим, что безработица не падает, а продолжает расти, а это означает падение доходов населения. И Росстат оценил уровень бедности по итогам II квартала 2020 года в 19,3 млн. Это один из самых высоких показателей за последние три года», — призвал не забывать экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если к концу 2020 года будет преодолен коронавирусный кризис, то 2021 год станет годом экономического восстановления.

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