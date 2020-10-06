Златоуст, Челябинская область, , 10:22 — REGNUM В Златоусте Челябинской области руководитель промышленного предприятия стала фигуранткой уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в 2016—2018 годах эта женщина незаконно получила вычеты по налогу на прибыль и по НДС на сумму больше 45 млн.рублей. Преступление выявили сотрудники налогового органа.

Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ей обвинения. Также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.