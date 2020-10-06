Тбилиси, , 10:19 — REGNUM Реальное число безработных в Грузии не 18,5%, как указано в официальных данных статистики, а более 27%. Такое заявление, как передает агентство «Новости-Грузия», сделал лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» и крупнейший в стране банкир Мамука Хазарадзе.

По мнению политика, подобное положение сложилось из-за непоследовательной политики правящей партии «Грузинская мечта». Хазарадзе уверен, что для исправления ситуации нужны решительные меры.

«500 тысяч человек — это катастрофическая цифра и у «Грузинской мечты» даже нет плана решения проблемы, не говоря уже о способности предпринять действенные шаги для их решения. Если мы сейчас же не начнем проводить правильные и радикальные реформы, ситуация усугубится», — заявил лидер «Лело».

По словам Хазарадзе, экономическая программа его партии позволит создавать по 50 тыс. рабочих мест в год на протяжении четырех лет.

Стоит отметить, что Хазарадзе ранее состоял в «Грузинской мечте» и вышел из нее, когда против него было возбуждено уголовное дело по отмыванию денег. Партию «Лело для Грузии» банкир создал в декабре 2019 и сразу заявил, что будет участвовать в парламентских выборах, которые должны пройти 31 октября 2020 года.

Согласно соцопросам разных агентств, «Лело» по популярности занимает четвертое-пятое место. В ее поддержку высказывается около 5% респондентов. Проходной порог в парламент в этом году снижен до 1%.

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