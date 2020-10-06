Лондон, , 10:16 — REGNUM По итогам сентября 2020 года британские автолюбители чаще всего покупали модели Vauxhall Corsa. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

В прошлом месяце в стране было приобретено 10 553 Vauxhall Corsa.

На втором месте модельного рейтинга разместился Ford Fiesta. Его дилеры реализовали в количестве 9545 экземпляров. На третьем месте списка немецкая модель Mercedes-Benz A-Класса. Это авто предпочли приобрести 8085 британских автолюбителей.

Напомним, по данным SMMT, в сентябре текущего года дилеры в Великобритании продали 328 тыс. новых машин. Это на 4,4% меньше, чем годом ранее за аналогичный период. В августе же нынешнего года британские дилеры продали всего 87 226 новых автомобилей (-5,8%).

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