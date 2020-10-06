Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону ситуация с распространением коронавирусной инфекции выявила недостатки в здравоохранении. Так, очевидной стала проблема нехватки томографов. Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, в ближайшее время будет приобретено три таких аппарата.

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"Так, для того, чтобы увеличить количество исследований на вирусные пневмонии, администрацией Ростова-на-Дону выделено 50 млн рублей на приобретение томографа в отдельно стоящий модульгородской больницы № 6. Кроме того, до конца года планируется приобретение двух ещё томографов для городской больницы № 7 и поликлиники № 16», — заявил сити-менеджер.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону у горбольницы № 4 выстроилась очередь из машин скорой помощи. Это связано с ростом числа пациентов с внебольничной пневмонией и тех, кому необходимо провести КТ.

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