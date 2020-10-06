Москва, , 09:58 — REGNUM Сегодня, 6 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил компанию «Газпром нефть» с 25-летием со дня создания, сообщается на портале Кремля.

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Президент подчеркнул что «Газпром нефть» уделяет приоритетное внимание проблемам экологии, инвестирует значительные средства в социальную инфраструктуру регионов России.

«Компания стала одним из лидеров в производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, заняла серьёзные позиции на мировом энергетическом рынке», — отметил Путин и пожелал коллективу дальнейших достижений.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что потребление нефти до допандемического уровня может быть восстановлено во второй половине 2021 года.

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