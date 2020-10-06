Берлин, , 09:58 — REGNUM В сентябре 2020 года дилеры в Германии реализовали 265 227 автомобилей — на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Федеральное транспортное агентство Германии (KBA).

Всего же за девять месяцев 2020 года спад продаж автомобилей на немецком рынке достиг 25,5%. За период с января по сентябрь в Германии был продан 2 041 831 автомобиль.

В сентябре 2020 года немецкими автодилерами больше всего было продано машин компании Volkswagen. В прошлом месяце автолюбители Германии купили 40 398 новых машин Volkswagen. Это на 15% больше, чем год назад.

Второе место в списке популярных авто занимает бренд Mercedes-Benz. Продажи этих авто выросли на 10%, до 27 300 экземпляров. Тройку лидеров замыкает BMW с результатом 20 267 автомобилей, что на 2% больше уровня продаж прошлого года.

Напомним, в марте продажи автомобилей в Германии упали на 38%. При этом в этот период там были закрыты все автосалоны из-за эпидемии коронавируса, а затем приостановлена работа автопредприятий.

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