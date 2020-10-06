Уфа, , 10:02 — REGNUM Выплату размере 5 тысяч рублей получили все классные руководители в школах Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в рамках исполнения перечня поручений президента РФ с 1 сентября текущего года учителя республики получают ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей за классное руководство. Выплаты производятся из средств федерального бюджета.

Отмечается, что эти выплаты начисляются дополнительно к подобным региональным выплатам, ранее установленным в Башкирии. Денежные выплаты за классное руководство являются составной частью зарплаты учителя.

В текущем году на доплаты классным руководителям из средств федерального бюджета было направлено 764,5 млн рублей. В 2021 году федеральная субсидия на эту доплату составит 2161,1 млн рублей.

Сообщается, что федеральную выплату в пять тысяч рублей получили 25 166 классных руководителей школ региона.

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