Москва, , 09:39 — REGNUM Нефть марки Brent 5 октября с лихвой отыграла пятничные потери на сочетании благоприятных факторов, которые, правда, не носят фундаментального характера, а значит, не предполагают устойчивого продолжения роста цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Котировки в моменте доходили до области $41,80 за баррель, закрывшись в районе 20-дневной скользящей средней, где фьючерсы осциллируют в ходе утренних торгов 6 октября.

Прежде всего нефть, как и рисковые активы в целом, получила поддержку на сообщениях об улучшении самочувствия Трампа, который позднее был выписан из больницы.

Также некоторым стимулом к покупкам послужили сообщения о том, что забастовки в Норвегии уже затронули нефтегазовый сектор, соответственно, спровоцировав закрытие добычи на нескольких месторождениях.

Тем временем в Атлантическом океане до урагана усилился тропический шторм «Дельта», который уже в ближайшее время может пройти через Мексиканский залив, где предприятия уже начали эвакуировать своих сотрудников. Напомним, это уже четвертый по счету ураган в этом сезоне, зафиксированный в заливе.

Все вышеперечисленные факторы накладываются на техническую картину — после падения под отметку $40, в ходе которого Brent нарушала целостность уровня $39, фьючерсы стали привлекательнее для покупателей и совершили отскок наряду с мировыми акциями.

Однако дальнейший подъем котировок под вопросом — если спрос на риск угаснет, Brent тоже начнет сдавать позиции, особенно на фоне сохранения напряженной обстановки вокруг ситуации с коронавирусом в мире.

В ближайшей перспективе не исключены попытки штурма отметки $42, над которым располагается сопротивление в виде 100-дневной скользящей средней», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть поддержали забастовки на месторождениях в Норвегии