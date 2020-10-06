Лондон, , 09:38 — REGNUM В сентябре 2020 года в Великобритании было куплено 328 тыс. новых машин — на 4,4% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

По данным SMMT, с января по сентябрь нынешнего года дилерам в Великобритании удалось реализовать 1,24 млн машин, что на 33,2% меньше, чем год назад.

Отмечается также, что в прошлом месяце объем реализации подержанных машин в стране снизился на 1,1%, а корпоративные продажи новых авто уменьшились на 5,8%.

Снижение продаж наблюдается и в сегменте машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). За отчетный месяц в Великобритании автолюбители приобрели авто с бензиновым ДВС на 21% меньше, чем год назад. А вот уровень продаж автомобилей с дизельным агрегатом упал ещё ниже — на 38%.

В Британском обществе автопроизводителей и автодилеров также сообщили, что в сентябре 2020 года в стране было реализовано 21 903 электромобиля и 12 400 подзаряжаемых гибрида.

Напомним, по данным SMMT, в августе текущего года британские автолюбители приобрели 87 226 новых машин. Это на 5,8% меньше, чем год назад.

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