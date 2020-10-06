Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Экстренное расширение квот для стран-членов Международного валютного фонда продлено на шесть месяцев, до 6 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении МВФ.

Такое решение принято организацией «на фоне срочных потребностей в балансе платежей», которые есть у стран-участников.

В апреле 2020 года МВФ повысил доступ к своим ресурсам для стран-членов с 50% до 100%. Кумулятивный доступ был повышен до 150% квоты. Такая мера была рассчитана на полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, МВФ намерен предоставить 28 развивающимся странам поддержку по программе частичного облегчения долгового бремени в условиях пандемии коронавируса.

Читайте также: МВФ одобрил второй транш по программе поддержки 28 развивающихся стран