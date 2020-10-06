Владикавказ, , 09:21 — REGNUM В Северной Осетии предприятия ЖКХ злоупотребляют своим правом неотключения от электросети и копят многомиллионные долги. На 1 сентября их сумма долга перед ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго» составила 284 млн рублей. Об этом сообщили 6 октября в пресс-службе компании.

В числе наиболее злостных неплательщиков названы МУП «Владикавказские водопроводные сети», которое задолжало поставщикам 119,3 млн рублей, ОАО «Владикавказские тепловые сети» с суммой долга 74 млн рублей, МУП ВКХ Правобережного района, не оплатившие электроэнергии на 15 млн рублей и МУП «Коммунальщик», задолженность которого составляет 11,2 млн рублей.

Как сообщили в компании «Севкавказэнерго», такие значительные долги компании ЖКХ сумели накопить всего за пять месяцев. При этом уровень платежей этих категорий потребителей оказался самым низким среди всех потребительских групп в Северной Осетии, составив всего 15,4%.

Как отметил заместитель директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго» Вячеслав Мильдзихов, такое положение дел с оплатой ставит под угрозу энергоснабжение всех потребителей республики. При этом «большинство предприятий ЖКХ относятся к категории так называемых «неотключаемых» потребителей и демонстрируют злоупотребление своим правом», подчеркнул замдиректора.

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