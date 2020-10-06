Тюмень, , 09:19 — REGNUM В Тюменской области снижается уровень регистрируемой безработицы. На сегодня на одного безработного приходится более одной вакансии, сообщила директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич во время прямой трансляции 6 октября.

Если летом в службе занятости состояли более 37 тыс. безработных, то на начало октября — 34 тыс. на 37 тыс. вакансий. Более всего вакансий предлагается работодателями в сфере строительства и услуг.

Также Надежда Мазуркевич напомнила, что с 1 октября безработным прекращают выплачивать по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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