Санкт-Петербург, , 09:13 — REGNUM По итогам января — сентября 2020 года объемы выпуска автомобилей на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге достигли отметки в 149 тыс. машин. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

В третьем квартале текущего года на автопредприятии Hyundai было произведено 59 000 автомобилей. Таким образом, прирост объёмов производства составил 7%. В компании также отметили, что за третий квартал петербургское автопредприятие Hyundai вывезло на продажу за границу 4500 машин, а с начала года — 12 700 авто (+10%).

Всего же за первые восемь месяцев в РФ были куплены 97 512 машины бренда Hyundai, что на 10% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Самой продаваемой машиной корейского бренда в России стал кроссовер Hyundai Creta. Его дилерам компании удалось продать в количестве 43 836 единиц — на 1,4% больше, чем год назад.

Ранее компания Hyundai представила в России лимитированную спецсерию кроссоверов Creta и Tucson с приставкой Black&Brown. Машины имеют кузов чёрного цвета (Phantom Black), а салон авто выполнен в коричневых тонах.

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