Москва, , 08:59 — REGNUM По итогам сентября 2020 года дилеры южнокорейского автопроизводителя Hyundai в России реализовали 18 380 автомобилей, что на 15% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Всего же за девять месяцев 2020 года продажи Hyundai в России составили 114 043 автомобиля — на 14% меньше прошлогоднего уровня продаж.

По данным компании, самой продаваемой моделью бренда в прошлом месяце стал компактный кроссовер Hyundai Creta. Его приобрели 7790 российских покупателей, что на 22% больше, чем год назад. Отмечается, что это лучший результат за всю историю присутствия модели на российском рынке.

Второе место по объему реализации занимает седан Hyundai Solaris. Его приобрели 5410 человек. Реализация этого авто осталась на уровне прошлого года. Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Hyundai Tucson с результатом 2853 проданных авто (+66%).

Четвёртое и пятое места соответственно в рейтинге заняли бизнес-седан Sonata (978 ед.; +35%) и кроссовер Hyundai Santa Fe (683 ед.; — 37%).

Напомним, за первые девять месяцев текущего года на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге было собрано 149 000 автомобилей, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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