Бишкек, , 08:53 — REGNUM С рекомендацией о приостановке работы к киргизским коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям обратился Национальный банк Киргизии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба регулятора.

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«В целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций Нацбанк Киргизской Республики рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 06 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, Нацбанк рекомендует обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов.

Помимо того, уточняется, что информация о режимах работы, продуктах и услугах будет доступна на интернет-сайтах финансовых организаций.

«Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что протестующие против итогов парламентских выборов жители Киргизии захватили мэрию столицы страны.