Москва, , 08:37 — REGNUM По итогам сентября 2020 года российские дилеры компании Geely продали 2178 машин китайского бренда, что в 2,7 раза больше по сравнению с сентябрем 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего же с января по сентябрь 2020 года в России был куплен 9741 автомобиль Geely. Таким образом, за год продажи китайской компании увеличились на 53,6%.

Лидером продаж среди моделей Geely является флагманский кроссовер Atlas. Его за первые девять месяцев нынешнего года приобрели 4937 российских автолюбителей. Ещё популярностью на российском авторынке пользуется новый компактный кроссовер Geely Coolray, который показал успешный старт продаж.

Стоит отметить, что компания Geely во втором квартале 2021 года планирует в России начать продажи кроссовера Geely Atlas Pro. Он будет собираться на белорусском заводе «БелДжи».

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе нынешнего года в РФ было куплено 1726 машин марки Geely. Это в 2,4 раза больше, чем в августе прошлого года. С января по август текущего года в России продано 7563 автомобиля Geely — на 37% больше, чем год назад.

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