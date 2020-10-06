Москва, , 08:22 — REGNUM По итогам сентября 2020 года самым продаваемым автомобилем Mitsubishi на российском авторынке стал кроссовер Outlander. Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Всего в прошлом месяце в России было продано 3094 машины японской марки, что на 18% ниже результата продаж аналогичного периода 2019 года. Из них 2038 экземпляров — это модели Outlander. При этом продажи кроссовера упали на 15%.

На втором месте в рейтинге самых продаваемых моделей японской марки оказался внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, чьи продажи в сентябре выросли на 52%, до 723 экземпляров. Третью строчку занял кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Отмечается, что продажи этой модели выросли в 2,3 раза в сентябре 2020 года. Всего было продано 184 единицы Eclipse Cross.

За период с января по сентябрь 2020 года на российском авторынке было реализовано 19 618 автомобилей Mitsubishi — на 32% меньше, чем год назад.

Напомним, Mitsubishi Outlander стал самым продаваемым автомобилем японской марки по итогам августа 2020 года. Тогда в России был продан 1841 кроссовер Outlander — на 24% меньше, чем год назад.

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