Москва, , 08:05 — REGNUM Арбитраж Москвы 9 октября 2020 года планирует рассмотреть иск ФГУП «Главное военно-строительное управление №14», которое подконтрольно Минобороны РФ, к подрядчику из Ставропольского края — ООО «Передвижная механизированная колонна Русская». С ответчика пытаются взыскать более 1,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ФГУП поступил в начале сентября 2020 года. Сумма претензий составляет 1 315 639 334,05 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчика создана в селе Русское Курского района Ставропольского края в июле 2000 года. Её основной владелец — Александр Дыдымов.

По открытым данным, фирма была исполнителем более 50 госконтрактов на сумму свыше 7 млрд рублей, в том числе скандально известного контракта на ремонт казарм суворовского училища в Приморском крае.

Напомним, по результатам антимонопольного расследования, связанного с картельным сговором, было возбуждено уголовное дело.

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