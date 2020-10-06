Пермь, , 08:05 — REGNUM В Пермском крае в период неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса, представители малого и среднего бизнеса активно подают заявки на льготные кредиты. На 23 сентября 2020 года 1 475 предпринимателей получили от банков одобрения на беспроцентные кредиты, направленные на поддержку рынка труда и занятости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермском отделении Уральского главного управления Центробанка России.

Представители малого и среднего бизнеса Прикамья подали заявки на кредиты в общей сложности на 3,3 млрд рублей. Часть заявлений уже одобрена и предпринимателям выдано 1,8 млрд рублей. Еще 1 тыс. заявок находится на рассмотрении в банках.

Напомним, с 30 марта в течение шести месяцев предприниматели имели возможность заключить кредитные договоры для получения зарплатных ссуд на срок не более одного года. Процентная ставка составляет 0%. Мера разработана для поддержки предприятий из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.