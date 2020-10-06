Ханты-Мансийск, , 08:04 — REGNUM В Югре траектория развития региона в ближайшие три года будет определяться экономическими и эпидемиологическими факторами, а также стимуляцией инвестиционной активности. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на совещании о прогнозе социально-экономического развития Югры до 2023 года, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Базовый прогноз социально-экономического развития Югры на ближайшие три года предусматривает рост валового регионального продукта (ВРП) в 2021 году до 2%, возобновление инвестиционного и потребительского спроса, рост доходов населения, восстановление малого и среднего бизнеса. Он ляжет в основу регионального бюджета на 2021 год.

Глава региона поручила членам правительства ХМАО предусмотреть при формировании государственных программ на трёхлетний период комплекс решений, стимулирующих инвестиционную активность.

Директор департамента финансов ХМАО Вера Дюдина отметила, что на будущий год для организаций планируется льгота в отношении имущества, созданного в процессе реализации инвестиционных проектов.

«При этом планируется понизить требования, установленные для применения пониженной ставки по налогу на прибыль, для организаций, являющихся владельцами лицензий на пользование участками недр на территории Югры», — сообщила Вера Дюдина.