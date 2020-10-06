Барнаул, , 07:33 — REGNUM Объём производства яиц в Алтайском крае вырос на 4%, сообщили ИА REGNUM 6 октября в правительстве региона.

В январе-августе 2020 года алтайские хозяйства произвели 685 млн яиц. 83% из этого объёма произвели крупные птицефабрики.

Производство яиц в Алтайском крае по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 28 млн штук или на 4%.

Птицефабрики края также отгружают продукцию в регионы Сибири и экспортируют в Монголию и Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за неделю с 22 по 28 сентября 2020 года, согласно данным Росстата, куриные яйца подорожали на 0,7%.

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