Сеул, , 07:27 — REGNUM В Южной Корее был зафиксирован рекордный за десятилетие рост цен на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства. Об этом 6 октября сообщает Национальное статистическое управление.

По его данным, цены на эти виды продукции за сентябрь выросли в среднем на 13,5%. Такой рост, вызванный экстремальным по продолжительности периодом муссонных дождей, является максимальным за последние десять лет.

В сообщении статистического ведомства отмечается, что цены на многие продукты питания выросли в несколько раз. В некоторых случаях рост цен превысил пятикратное значение.

Общий уровень потребительских цен за сентябрь также вырос на один процент в годовом исчислении, достигнув максимума за последние шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за продолжительного сезона дождей и последовавших за ним тайфунов в Южной Корее зафиксировали сокращение валовых сборов пекинской капусты.

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