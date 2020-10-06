Раменское, Московская область, , 06:32 — REGNUM Иск фонда защиты прав дольщиков удовлетворён Арбитражным судом Московской области. Банкротом был признан застройщик двух проблемных домов в Подмосковье — ООО «Специализированный застройщик «Восток». В отношении компании введено конкурсное производство, передаёт ИА REGNUM.

Срок последнего этапа в процедуре несостоятельности продлится один год — до 29 марта 2021 года. Конкурсным управляющим утверждён Павел Новиков, которому назначено ежемесячное вознаграждение в 30 тыс. рублей.

В ходе слушаний застройщик просил «отказать в удовлетворении заявления, полагая заявленные требования необоснованными». Судья же на это указал, что «в отношении застройщика возбуждено 42 исполнительных производства на общую сумму свыше 18 млн рублей, задолженность до настоящего времени не погашена».

Компания-ответчик вела строительство многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков в деревне Островцы Раменского района Московской области. Дома были рассчитаны на 354 квартиры в целом. Разрешения на строительство выданы 18 февраля 2015 года и 30 декабря 2014 года. Строительство велось на арендованных земельных участках. Работы по объектам не завершены и сроки строительства продлены до 1 января 2021 года и 30 сентября 2021 года, хотя сдать их должны были ещё в 2017 году.

Напомним, компания работает на рынке с 2012 года и принадлежит Анне Коплик (30% доли) и московской компании «Телеком системз» из Москвы, аффилированной через собственника с офшорной фирмой MINING PRODUCTS LTD.