Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Двадцать восемь развивающихся стран получат поддержку от Международного валютного фонда (МВФ) по программе частичного облегчения долгового бремени в условиях распространения коронавируса, говорится в распространённом 5 октября заявлении фонда.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Всего в рамках второго транша будет выделено $277 млн. Эти средства позволят государствам обслуживать свой долг перед МВФ в течение полугода.

«Облегчение долгового бремени позволит высвободить недостающие финансовые ресурсы, которые будут задействованы для жизненно необходимой экстренной медицинской помощи и других усилий по оказанию поддержки в условиях, когда эти государства-члены ведут борьбу с пандемией коронавируса», — говорится в заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый транш по этой программе международный фонд выделил в апреле 2020 года. МВФ прогнозирует, что поддержка в условиях пандемии может оказываться странам и в дальнейшем — до апреля 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВФ заявили о возможном продлении моратория на выплаты долгов