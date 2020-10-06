Пекин, , 06:07 — REGNUM Китай оказал крупнейший вклад в развитие мировых 5G-продаж во втором квартале 2020 года, заняв 72% от глобального дохода с продаж телефонов 5G, сообщает агентство Синьхуа.

Большинство продаж пришлось на аппараты такого китайского технологического гиганта как компания Huawei, говорится в докладе исследовательской компании Counterpoint. Средняя цена проданных смартфонов в Китае выросла ан 12% в годовом исчислении, а Китай, в свою очередь, занял 34% от выручки с мировых продаж смартфонов во втором квартале.

В докладе также сказано, что такая ситуация сложилась вследствие того, что мировые экономики до сих пор серьезно страдают от серьезного влияния пандемии COVID-19, в то время как Китай уже начал оправляться от нее.

Компания Huawei (включая суббренд Honor) стала драйвером ростка китайского рынка смартфонов, получила самую высокую в мире долю выручки в 20% во втором квартале текущего года.