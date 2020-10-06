Пекин, , 05:55 — REGNUM Четырнадцать специальных каналов иммиграционной инспекции было открыто в Международном аэропорту «Пудун» в Шанхае специально для третьей Китайской международной импортной экспо (CIIE), сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Пограничной станции инспекции аэропорта Шанхая, восемь из 14 каналов расположены на входе в зал Терминала 2 аэропорта, куда прибывает большинство международных рейсов. Это сделано специально для обеспечения лучшей эпидемиологической безопасности.

Кроме того, добровольцы, говорящие на иностранных языках, будут направлены для оказания консультационной помощи прибывающим в город. Напомним, что третья CIIE проходит в Шанхае с 5 по 10 октября.