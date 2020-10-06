Пекин, , 05:30 — REGNUM Потребление нефтепродуктов в Китае в период с января по август значительно просело, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР, потребление нефтепродуктов в Китае достигло 217,33 млн тонн за указанный период, что на 3,5% ниже в годовом исчислении.

Потребление бензина упало на 0,5% в годовом исчислении, в то время как потребление авиационного топлива — на 38,4%. В то же время потребление дизельного топливо прибавило 2% в период с января по август.

Между тем, потребление природного газа за первые восемь месяцев составило 205,87 млрд кубометров, что на 3,2% больше, чем в прошлом году за тот же период.