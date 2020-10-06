6 октября 2020 | Время чтения 6 мин

Более 20 инвесторов потребовали с «Московской биржи» возмещения убытков. В основу спора легла аномальная ситуация с нефтекотировками в апреле 2020 года.

Анастасия Степанова, , 05:22 — REGNUM Ситуация с котировками на нефть, в апреле 2020 года достигнувшими отрицательных значений, обернулась громкими судебными делами. Инвесторы, подсчитав убытки, массово пошли в российский арбитраж, требуя признать действия «Московской биржи», чья система, по мнению истцов, оказалась неготовой работать с отрицательными ценами, незаконными. Один из исков арбитраж Москвы уже рассмотрел и отказал 16 физлицам в удовлетворении их претензий. Впереди — ещё несколько дел. ИА REGNUM попыталось разобраться, чего требовали инвесторы и чем аргументировал свой вердикт судья.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нефтекотировки: минус на минус не даёт плюс

20 апреля 2020 года в 21:08 по московскому времени цена фьючерсного контракта на нефть на бирже NYMEX снизилась ниже нуля долларов за баррель. Спустя 22 минуты она опустились до уровня минус 37,63 доллара за баррель.

На следующий день «Московская биржа», которой представители CME Group (биржи NYMEX) в переписке подтвердили корректность расчётной цены за 20 апреля и отсутствие намерений её корректировать, опубликовала пресс-релиз. Из него инвесторы узнали «о приостановлении торгов фьючерсом CL-4.20 в дневную торговую сессию 21.04.2020 и о цене исполнения контракта — минус 37,63 доллара/баррель».

Истцы посчитав действия биржи «незаконными и недобросовестными», обратились с иском, требуя возмещения убытков.

Напомним, 29 апреля на совещании по вопросам развития энергетики президент РФ Владимир Путин отметил, что масштабы колебания конъюнктуры мирового рынка нефти носят беспрецедентный характер.

Позднее такое падение котировок называли аномальным.

Суд: 16 инвесторов против биржи

Первый иск в арбитраж Москвы поступил 18 июня 2020 года от Мадины Гарасевой. Позднее в дело вступили и другие инвесторы, которых набралось в целом 16 человек. Заявленные суммы убытков отличались. Например, Гарасева требовала возмещения более 288 тыс. рублей.

Ответчиком в этом споре было указано ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС». Третьими лицами в него привлекли небанковскую кредитную организацию «Национальный клиринговый центр», компанию из Новосибирска «Брокеркредитсервис» (БКС), «Альфа-банк», АО «Открытие брокер».

Истцы сослались на то, что понесли убытки в результате действий биржи «по организации торгов фьючерсными контрактами CL-4.20 на нефть марки Light Sweet Crude Oil, по неизменению размера гарантийного обеспечения, неизменению нижней границы цен по контрактам и невозобновлению торгов, по экспирации (исполнению) контрактов по цене минус 37,63 доллара США». Они указали, что были «покупателями фьючерсных контрактов (CL4.20) на нефть марки Light Sweet Crude Oil», что являются расчетными контрактами и не предполагают «поставку базисного актива (нефть), а представляет собой механизм определения взаимных обязательств сторон, основанный на изменении рыночной стоимости базисного актива». В зависимости от рыночной цены на него у одной стороны контракта возникает право на получение вариационной маржи, а у другой — обязанность по её перечислению. Определяют обязательство в ходе дневной клиринговой сессии.

В материалах дела уточнялось, что цена исполнения фьючерсного контракта считается равной значению расчётной цены соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется «биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса» и, «следовательно, фьючерсный контракт CL-4.20 является зеркальным по отношению к фьючерсу, торгуемому на бирже NYMEХ».

Сам ответчик претензии отклонил, указав на добросовестность своих действий и отметив, что «не состоит ни в каких правоотношениях с истцами, в частности не оказывает им услуги по проведению организованных торгов».

В ходе слушаний выяснилось, что граждане были клиентами брокеров ООО «Компания БКС», АО «Открытие брокер», АО «Альфа-банк» и участниками торгов «на срочном рынке ПАО «Московская биржа» и, соответственно, сторонами сделок на бирже являются брокеры, а не их клиенты».

Судья не нашёл нарушений со стороны биржи, указав, что «торги были приостановлены, чтобы минимизировать негативные последствия для участников торгов», так как «в вечернюю торговую сессию 20.04.2020 года происходил рост сделок по покупке фьючерсных контрактов» и в этих условиях «продолжение торгов могло привести к убыткам у большего числа участников торгов (и их клиентов)».

Суд также сослался на ответ ЦБ РФ от 12 августа 2020 года на запрос, в котором была подтверждена «правомерность действий по исполнению фьючерсных контрактов по цене минус 37,63 доллара США». Регулятор указал, что биржа, выполнив расчёты вариационной маржи по Фьючерсу с использованием отрицательного значения расчётной цены, «обеспечила соблюдение положений спецификации», а «запреты на отрицательные цены фьючерсных договоров законодательством Российской Федерации не установлены».

Судья напомнил истцам, что, являясь клиентами брокеров, они осведомлены «о высокорискованном характере совершения операций на рынке производных финансовых инструментов» и принятии на себя «рисков возможных финансовых потерь».

"Финансовые потери, которые просят взыскать истцы, являются задолженностью истцов перед участниками торгов (брокерами) по фьючерсным контрактам, заключённым по поручениям самих истцов, и поэтому не могут составлять убытки», — отметил арбитраж и претензии отклонил, но вердикт ещё может быть оспорено.

Другие претензии к бирже

Тем временем в октябре 2020 года назначены заседания ещё по двум искам инвесторов.

Игорь Гуревич в августе 2020 года обратился с исковым заявлением к бирже, а также небанковской кредитной организации-центральный контрагент «Национальный клиринговый центр», АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Он требует признания «недействительными условий методики определения НКО НКЦ (ОА) риск-параметров срочного рынка ПАО «Московская биржа» и Правил организованных торгов на срочном рынке ПАО «Московская биржа». Иные подробности спора неизвестны, но в том числе на правила организованных торгов ссылался суд в деле «16 инвесторов против биржи».

Заседание по спору намечено на 8 октября.

А 13 октября состоятся слушания по иску восьми инвесторов к бирже и клиринговому центру. Здесь речь идёт же «о взыскании солидарно убытков в размере 51 236 053 рубля». «Финам» и «Банк ВТБ» привлечены третьими лицами.

По этому спору суд уже отклонил ходатайства ответчиков, которые ссылались на то, что «настоящее дело подлежит рассмотрению в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), так как в Правилах торгов на срочном рынке биржи, а также в Правилах клиринга НКО «НКЦ» установлены арбитражные оговорки».

Примечательно, что некоторые инвесторы уже пошли по другому пути, предъявив претензии и своим брокерам. Так, 26 октября в арбитраже Саратовской области будет рассмотрен иск Сергея Стёпкина, который требует признать незаконными действия не только биржи, но и ООО «Компания Брокеркредитсервис» — в отношении организации торгов контрактами на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт СL-4.20), а также взыскать с них более 531 тыс. рублей убытков.