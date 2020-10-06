Пекин, , 04:55 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая привлек почти 230 млрд юаней (около $35,35 млрд) инвестиций через интернет-платформы за первые восемь месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным регионального департамента коммерции, объем инвестиций, привлеченных регионом в период с января по август, составил 237,2 млрд юаней, что на 14,77% больше в годовом исчислении. Всего 3482 инвестиционных проекта было подписано за указанный период, что, в свою очередь, на 306 больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Синьцзян также предпринимает усилия по привлечению инвестиций, представляя свои ключевые проекты и предлагая политику максимального благоприятствования для бизнеса, используя популярные в Китае онлайн-платформы вроде Douyin.