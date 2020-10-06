Москва, , 04:54 — REGNUM Во втором квартале 2020 года 4,6 млн официально трудоустроенных граждан России столкнулись с урезанием зарплаты на фоне пандемии коронавируса, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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В числе главных причин такого положения дел эксперты назвали уход работников в отпуск без сохранения зарплаты (2,4 млн человек), переход на режим работы с неполной занятостью (1,2 млн человек) и простой на предприятиях в связи с объявленными ограничениями.

«Если суммировать численность сотрудников на урезанной ставке и отпускников без зарплаты с явными безработными, во II коронавирусном квартале не имели работы либо формально сохранили места, но лишились своего привычного заработка более 9 млн трудоспособных россиян, то есть свыше 12% рабочей силы», — подсчитали FinExpertiza.

Расчёты проводились по данным Росстата о предприятиях с численностью сотрудников более 15 человек.

Ранее старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Виктор Рудаков сообщал ИА REGNUM, что осенью 2020 года основной проблемой для экономики России может стать не рост безработицы, а падение доходов граждан.

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