Пекин, , 04:40 — REGNUM Кассовые сборы фильмов на китайском рынке за первые четыре дня восьмидневных национальных праздников достигли 2,5 млрд юаней (около $368 млн), несмотря на ограничительные меры профилактики и контроля за эпидемией, сообщает 5 октября агентство Синьхуа.

После месяцев закрытия кинотеатров из-за эпидемии COVID-19, они вновь начали работать 20 июля после того, как власти страны начали постепенно снимать ограничительные меры. Теперь кинотеатры открыты 75% от доэпидемиологического уровня.

С 1 по 4 октября кинотеатры страны посетило более 62,4 млн зрителей, которые принесли 2,9 млн юаней кассовых сборов. По оценкам компании Orient Securities, кассовые сборы за все время восьмидневных праздников, которые завершатся 8 октября, достигнут 4 млрд юаней.

Напомним, что 1 октября в Китае началось празднование Дня образования КНР и Праздника середины осени, которые совпали в этом году по времени.